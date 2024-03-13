Рецепт теста на растительном масле и кипятке

Этот рецепт может стать настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки! Пирожки «Бомбочки» готовятся довольно быстро и просто, а тонкое и пузырчатое тесто прекрасно сочетается со вкусной ароматной начинкой! Готовить я их научилась во время беременности, когда от голодухи просыпалась ночью.