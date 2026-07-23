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ЕЦБ сохраняет выжидательную позицию на фоне геополитической нестабильности и роста цен на энергию

ЕЦБ сохраняет выжидательную позицию на фоне геополитической нестабильности и роста цен на энергию

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 22–23 июля 2026 года сохранил ключевые процентные ставки на текущих уровнях, сосредоточив внимание инвесторов на рисках ускорения инфляции из-за эскалации на Ближнем Востоке.

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