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«Груз 200». Как влиятельный киевский ворюга сбежал с Украины при помощи внештатников СБУ

«Груз 200». Как влиятельный киевский ворюга сбежал с Украины при помощи внештатников СБУ

Один из самых резонансных сюжетов украинской ленты новостей последних недель – это обрастающий по ходу дела все большими скандальными подробностями побег с Украины при помощи внештатных агентов СБУ известного киевского решалы, экс-депутата и экс-главы одного их бывших мэров Киева Леонида Черновецкого Дениса Комарницого.

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