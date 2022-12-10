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Гросси назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Гросси назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в минувшую пятницу заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас является хрупкой и потенциально опасной.

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