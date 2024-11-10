Тесто для пельменей на воде

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Мои эксперименты с тестом для вареников или пельменей привели к тому, что наиболее удачным оказалось тесто, замешанное на воде.