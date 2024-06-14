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Петербургский дневник

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Бизнесмена из Санкт-Петербурга обманули на 10 млн рублей

Мужчина обратился в полицию Крупный бизнесмен, учредитель фирмы по переработке отходов из Санкт-Петербурга, написал заявление в полицию после того, как назвавшийся специалистом в области налоговых проверок обманул его на 10 миллионов рублей.

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