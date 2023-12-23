Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валерий Василенко
    Когда уже эта тварь сдохнет?Жена Ельцина не п...
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Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

В пятницу задержан замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения, действительный государственный советник РФ II класса, заслуженный военный специалист РФ, доктор военных наук Олег Фролов.

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