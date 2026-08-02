Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Суд в Израиле запретил министру использовать крокодилов для охраны тюрем

Суд в Израиле запретил министру использовать крокодилов для охраны тюрем

Суд в Израиле запретил использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами © AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
А зря... террористов охранять крокодилами - хорошая идея.
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1 м.