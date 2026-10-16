Почему местный депутат позволяет себе диктовать условия президенту США? Как украинская власть собирается выживать без американской разведки и систем Patriot? Что скрывается за официальными цифрами демографического кризиса? И действительно ли украинские элиты готовы сражаться до последнего украинца? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и политолога Александра Лазарева….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: О...
- Ростислав Ищенко:...
- Диана Панченко: М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым