Почему местный депутат позволяет себе диктовать условия президенту США? Как украинская власть собирается выживать без американской разведки и систем Patriot? Что скрывается за официальными цифрами демографического кризиса? И действительно ли украинские элиты готовы сражаться до последнего украинца? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и политолога Александра Лазарева….