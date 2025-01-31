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На Луне нашли следы недавнего сжатия

На Луне нашли следы недавнего сжатия

Лунные моря заполнены базальтом, то есть застывшей лавой. При подробном рассмотрении снимков этих равнин можно заметить многочисленные следы того, как эта уже затвердевшая лава местами «растрескивалась» от напряжения: на поверхности прослеживаются многочисленные извилистые структуры, похожие на выступающие вены или морщины.

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