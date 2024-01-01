ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Можно ли было в 2022-м всё это не начинать?

Можно ли было в 2022-м всё это не начинать?

Василий Вереск Ведь какая бы тогда продолжалась благодать?! Мечта: Икеа и Мак никуда не уходят, в директорате РосНефти и ГазПрома всё так же сидят Представители Цивилизованного Мира, наши парламентарии продолжают посещать заседания Совета Европы, чтоб их там учили, как правильно жить.

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Комментарии
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Silver Kont
А веня курильский -это жидёнок у хохлопидоров на службе? А. веня? Жиды же теперь у бандерлогов где только не служат, за деньги отбросили &quot;сказочки&quot; про &quot;холокост&quot;, на него ведь только дурни ведутся, а жиды делают деньги...  Так что заткни пасть, жид вонючий, и сиди тихо, а то арабы грохнут...
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4 час.
Silver Kont
Кому ты вернул, работая в частной клинике? Опять жидовские россказни и уход от темы...
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4 час.
АА
Андрей Андрианов
В 22 можно было все это закончить
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2 час.

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