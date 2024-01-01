Silver Kont

А веня курильский -это жидёнок у хохлопидоров на службе? А. веня? Жиды же теперь у бандерлогов где только не служат, за деньги отбросили "сказочки" про "холокост", на него ведь только дурни ведутся, а жиды делают деньги... Так что заткни пасть, жид вонючий, и сиди тихо, а то арабы грохнут...