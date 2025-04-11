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Лента новостей Крыма

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Константинов рассказал, каким должен быть новый гимн Крыма

Константинов рассказал, каким должен быть новый гимн Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Борьба за возвращение на историческую родину и преданность крымчан России отразится в новом гимне Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

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