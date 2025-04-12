Глава Пентагона договорился с властями Панамы о размещении американских военных

Как сообщают некоторые западные СМИ, побывавшему недавно в Панаме министру обороны США Питу Хегсету удалось подписать с властями страны «Меморандум о взаимопонимании», согласно которому американцы смогут размещать войска на нескольких панамских базах вдоль Панамского канала для учений и «других операций».
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