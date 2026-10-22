© sports 546/Shutterstock/FOTODOMВ Еловском округе Пермского края местный житель чудом выжил после нападения медведя во время охоты на кабанов.
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