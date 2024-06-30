Олич станет главным тренером молодежной сборной Хорватии

Ивица Олич будет работать с молодежной сборной Хорватии. Бывший форвард ЦСКА и сборной Хорватии, а также экс-тренер «армейской» команды Ивица Олич станет тренером молодежной сборной своей страны, сообщает Index.
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