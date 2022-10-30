Вильфанд: европейскую часть России ждут легкие морозы в течение недели

Известия/ Константин Кокошкин Температура до минус 5 градусов в ночное время и примерно 0 градусов днем ждет Московскую, Архангельскую и Орловскую области и большое число иных субъектов европейской части России в течение новой рабочей недели.
Известия/ Константин Кокошкин Температура до минус 5 градусов в ночное время и примерно 0 градусов днем ждет Московскую, Архангельскую и Орловскую области и большое число иных субъектов европейской части России в течение новой рабочей недели.
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