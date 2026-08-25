❗️У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3 Сейсмическое событие зафиксировали в 20:46, сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.
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❗️У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3 Сейсмическое событие зафиксировали в 20:46, сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.