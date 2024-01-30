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Военный ВСУ получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей Мариуполя

В ДНР суд приговорил к пожизненному лишению свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), который отдал приказ о расстреле десяти мирных жителей Мариуполя, сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

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