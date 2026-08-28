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FiNE NEWS

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«Искандер-1000» рассматривается как стратегический аргумент в противостоянии с НАТО

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-1000», являющийся усовершенствованной версией существующих систем, рассматривается как важный элемент в стратегическом противостоянии России с НАТО.

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