«Искандер-1000» рассматривается как стратегический аргумент в противостоянии с НАТО

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-1000», являющийся усовершенствованной версией существующих систем, рассматривается как важный элемент в стратегическом противостоянии России с НАТО.
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