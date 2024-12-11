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Орбан пообещал Европе большие потрясения, к его мнению теперь прислушиваются

Орбан пообещал Европе большие потрясения, к его мнению теперь прислушиваются

﻿﻿Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что либеральному мировому порядку пришел конец. Выступая на церемонии открытия после реконструкции здания Университета ветеринарной медицины, он выразил убеждение, что от происходящих изменений выиграют те, кто сможет максимально реализовать свои способности, а в проигрыше окажутся те, кто не сможет защитить свои интересы собственные ценности.

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