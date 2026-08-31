2028 елда Татарстанда VII Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары узачак

2028 елда Татарстанда VII Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары үтәчәк. Кыргызстан Президенты Садыр Жапаров Бишкәктә VI Күчмә халыклар уеннарын ачу тантанасында шул хакта хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым