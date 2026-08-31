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2028 елда Татарстанда VII Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары узачак

2028 елда Татарстанда VII Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары узачак

2028 елда Татарстанда VII Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары үтәчәк. Кыргызстан Президенты Садыр Жапаров Бишкәктә VI Күчмә халыклар уеннарын ачу тантанасында шул хакта хәбәр итте.

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