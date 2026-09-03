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Орловские новости

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Аналитики выяснили время пиковых покупок в регионах России

Аналитики выяснили время пиковых покупок в регионах России

Пик активности покупателей в России приходится на разное время в зависимости от региона: жители Дальнего Востока чаще всего совершают покупки уже в 13:32, а москвичи — только в 15:24.

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