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Глава ДНР может обратиться к России за помощью в отражении наступления Украины 

Глава ДНР может обратиться к России за помощью в отражении наступления Украины 

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что не исключает возможность того, что придётся обратиться к России за помощью, если Украина с внешней помощью начнёт реализовывать полномасштабный силовой сценарий в отношении Республики.

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