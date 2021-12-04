Глава ДНР может обратиться к России за помощью в отражении наступления Украины 

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что не исключает возможность того, что придётся обратиться к России за помощью, если Украина с внешней помощью начнёт реализовывать полномасштабный силовой сценарий в отношении Республики.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что не исключает возможность того, что придётся обратиться к России за помощью, если Украина с внешней помощью начнёт реализовывать полномасштабный силовой сценарий в отношении Республики.
Свежие комментарии