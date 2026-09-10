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МОСИНФОРМ

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Забота о близких в цифровую эпоху: как настроить технику для безопасной работы в интернете

Забота о близких в цифровую эпоху: как настроить технику для безопасной работы в интернете

Кибермошенники часто выбирают мишенью для своих манипуляций людей старшего поколения. У бабушек и дедушек не всегда достаточно опыта работы с цифровыми устройствами, и они склонны доверять авторитетам.

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