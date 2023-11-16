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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Они будут делать все, чтобы в России не было соревнований. Меня такие заявления уже не смешат, а пугают»

Международный олимпийский комитет предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы в России.

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