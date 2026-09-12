Бельгийская овчарка по кличке Дрого уходит на пенсию и ждёт новую семью

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Смоленской области ищут новый дом для служебной собаки, которая больше восьми лет помогала полицейским выполнять служебные задачи и сейчас вышла на заслуженный отдых.
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