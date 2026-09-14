Что нельзя делать в Семенов день 14 сентября

14 сентября в народном календаре отмечают Семёнов день — день Семёна Летопроводца. На Руси эту дату считали важной границей между летом и осенью: завершались основные полевые работы, начинался новый хозяйственный цикл, а природа постепенно переходила к холодному времени года.
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