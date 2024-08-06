Шестое августа по-старому, Преображение Господне.

Как обещало, не обманывая,Проникло солнце утром раноКосою полосой шафрановоюОт занавеси до дивана.Оно покрыло жаркой охроюСоседний лес, дома поселка,Мою постель, подушку мокрую,И край стены за книжной полкой.
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