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Трамп предложил Гретцки стать премьером Канады: "Без кампании победишь"

Трамп предложил Гретцки стать премьером Канады: "Без кампании победишь"

Избранный президент США Дональд Трамп предложил легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки стать премьер-министром Канады.

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