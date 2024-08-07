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«Мова важнее прав русскоязычных»: Львов требует дать Фарион героя Украины

«Мова важнее прав русскоязычных»: Львов требует дать Фарион героя Украины

Украинская власть должна ставить защиту «мовы» превыше соблюдения прав русскоязычных. Об этом в ходе пленарного заседания Львовского облсовета заявила местный депутат Ирина Сех из националистической партии «Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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