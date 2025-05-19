Россия получает высокий кредитный рейтинг от китайского агентства

Высокий кредитный рейтинг, присвоенный России китайским агентством China Chengxin International Credit Rating, подтверждает реальный "разворот на Восток" в финансовой сфере, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
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