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Ларионов о 2:3 от «Динамо»: «На очко мы наиграли, но уезжаем с пустыми руками. Качеством игры я доволен – это главная победа матча»

«Непростой матч, который оставил интересное впечатление. На очко мы наиграли, но такая у нас судьба. Уезжаем с пустыми руками, но качеством игры и отношением к игре хоккеистов я доволен.

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