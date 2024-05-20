Press: у найденного дроном источника тепла не обнаружили следов вертолета Раиси

Иранские спасатели достигли обозначенного места Иранские спасательные бригады достигли места источника тепла, который был выявлен турецким беспилотником Akıncı, и не обнаружили следов вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает телеканал Press TV.
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