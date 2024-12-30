Как прошел 2024-й для автогонщиков из России? Полный обзор: от Квята до выпуска своего суперкара

Уходящий 2024-й выдал насыщенный сезон как для российских гонщиков, так и отечественного автоспорта в целом – даже несмотря на сохранявшиеся ограничения в виде запрета флага и требований ФИА по подписанию бумаг о солидарности.
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