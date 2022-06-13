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Во Франции коалиция "Вместе!" обошла союз левых в первом туре выборов в парламент

Во Франции коалиция "Вместе!" обошла союз левых в первом туре выборов в парламент

Правящий блок "Вместе!" и коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) практически с одинаковым результатом завершили участие в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 25,7% и 25,6% голосов соответственно.

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