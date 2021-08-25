Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по платежному балансу за второй кварталВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 3-х летниВ 14:00 GMT Мексика опубликует данные по платежному балансу за второй кварталВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 3-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводствуВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .