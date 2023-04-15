ИЗВЕСТИЯ iz

6 666 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Правильно все сказал глава МВД Турции. Так и есть. ДОСТАЛИ УЖЕ ВСЕХ ЭТИ США!! Ко всем нагло лезут! Оборзели в конец!!Глава МВД Турции ...
  • Валентин Щербаков
    Странно, зачем страны гейропы затаривают у себя зараженную и некачественную сельхозпродукцию из нацистской Украины...Глава ЕК пообещал...
  • Алексей
    Как хорошо что я вообще не пью молоко😁Врач рассказала о...

С места ЧП в Вакаяме следователи изъяли два предмета, в которых могла быть взрывчатка

С места ЧП в Вакаяме следователи изъяли два предмета, в которых могла быть взрывчатка

С места взрыва в японской префектуре Вакаяма, где должен был выступать с речью премьер-министр Японии Фумио Кисида, следователями было изъято два цилиндрических предмета, в которых могла быть взрывчатка, сообщает телеканал NHK в субботу, 15 апреля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх