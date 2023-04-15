С места ЧП в Вакаяме следователи изъяли два предмета, в которых могла быть взрывчатка

С места взрыва в японской префектуре Вакаяма, где должен был выступать с речью премьер-министр Японии Фумио Кисида, следователями было изъято два цилиндрических предмета, в которых могла быть взрывчатка, сообщает телеканал NHK в субботу, 15 апреля.