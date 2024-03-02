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Макрон уверен, что ВС РФ не будут стрелять по французским войскам на Украине

Макрон уверен, что ВС РФ не будут стрелять по французским войскам на Украине

Макрон сбирает великий консилиум из лидеров ведущих партий, заседающих в парламенте пятой республики, ради «победы над Россией».

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
И не только по фанцзским солдатам, но и этого, чуть не сказал- пидора, к пушке привяжем и по воробьям стрельнем.
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8 час.
Андрей Шишинов
И по иностранному легиону будем. Да и в париж на темечко микрону что-нибудь точно прилетит...Килотонн на 200...
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8 час.
В
Владимир
Французские войска - это будет первостепенная цель.... Это как охота на  леопарды, абрамсы...
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5 час.

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