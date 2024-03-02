Макрон сбирает великий консилиум из лидеров ведущих партий, заседающих в парламенте пятой республики, ради «победы над Россией».
Макрон уверен, что ВС РФ не будут стрелять по французским войскам на Украине
Комментарии
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СА
Сергей Андросов
И не только по фанцзским солдатам, но и этого, чуть не сказал- пидора, к пушке привяжем и по воробьям стрельнем.
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8 час.
Андрей Шишинов
И по иностранному легиону будем. Да и в париж на темечко микрону что-нибудь точно прилетит...Килотонн на 200...
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8 час.
В
Владимир
Французские войска - это будет первостепенная цель.... Это как охота на леопарды, абрамсы...
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5 час.
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