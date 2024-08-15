Роспотребнадзор успокоил: угрозы распространения оспы обезьян в России нет

В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения оспы обезьян в России нет. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.
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