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Роспотребнадзор успокоил: угрозы распространения оспы обезьян в России нет

Роспотребнадзор успокоил: угрозы распространения оспы обезьян в России нет

В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения оспы обезьян в России нет. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.

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