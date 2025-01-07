Ученые визуализировали «демонов», которых видят люди со зрительным расстройством

© A. Mello et al. Исследователи из США впервые смогли наглядно показать, как воспринимают окружающих пациенты с прозопометаморфопсией — редким нарушением зрительного восприятия, при котором лица людей кажутся искаженными.
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