Ukrainian Expert Dismisses Trump Pledge On Patriot Missile License As Empty PR President Trump's declaration from the NATO summit in Turkey this week saying that he'll give Ukraine a license to produce Patriot defense systems has been met with a lot of skepticism, both among Ukrainians and internationally.
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