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Zero Hedge

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Ukrainian Expert Dismisses Trump Pledge On Patriot Missile License As Empty PR

Ukrainian Expert Dismisses Trump Pledge On Patriot Missile License As Empty PR

Ukrainian Expert Dismisses Trump Pledge On Patriot Missile License As Empty PR President Trump's declaration from the NATO summit in Turkey this week saying that he'll give Ukraine a license to produce Patriot defense systems has been met with a lot of skepticism, both among Ukrainians and internationally.

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