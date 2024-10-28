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Царьград

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Новые подробности побега липецких заключённых-мигрантов: Землю смывали в канализацию

Новые подробности побега липецких заключённых-мигрантов: Землю смывали в канализацию

Заключённые-мигранты смывали землю в канализацию, когда делали подкоп. Стали известны новые подробности побега липецких зэков.

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