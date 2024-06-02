Вместо эпиграфа: "Не спеши вытаскивать людей из дерьма. Для некоторых это естественная среда обитания.
За что умирают ВСУ?
Комментарии
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М
Мария
Умирают за интересы американских хозяев. Им нужна война. Они всегда выходят из кризиса через войны на чужих территориях. Вот и сейчас нашли дураков.
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15 час.
Коська
Правильно спел кот Базилио: " А на хохла не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним ШО ХОШ!!!!"😜
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12 час.
Одиссей
да ну!!!! ерунда какая-то.... копать надо в другую сторону... Основная характерная черта хохлопов - индивидуализм и стяжательство. Причины - по Гумилеву: климатические условия и способ хозяйствования. Если по-простому, то живут они со своего участка и все помыслы - о нем. Даже, если - для вида и живых денег - работают где-то еще. Каждый хохлоп мечтает разбогатеть и стать хАзяином. А соседей рассматривает, как конкурентов=врагов. При таких исходных условиях объединиться, чтобы дать отпор - немыслимо. Не говоря уж о том, что государство для них - пустой звук, не защитник интересов, свобод, территории, а тупо эксплуататор, собирающее налоги. Поэтому они готовы принять ЛЮБУЮ власть, любое государство лишь бы "нэ чипАлы" (не трогали). По Гумилеву же - это глубоко суб-пассионарное болото. Бараны. Ведут на пастбище - хорошо, ведут на бойню - авось и там перекрутимся. Ну, как в древнем анеке: "А веревку свою приносить?" Да, есть какие-то пассионарии. Они с 13го века сохранились на Бандеровщине и "понаехали" с началом индустриализации новоприобретенных территорий Слобожанщины, Донбасса и Новороссии. Вот они-то и воюют - осознанно и убежденно - согласно своих идеалов: кто-то за Россию, кто-то за Бандерланд.
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3 час.
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