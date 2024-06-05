Фото: mil.ru Вчера 99K прочитали Русские войска продолжают эффективное наступление на Харьковском направлении.
Белоусов входит в бой: У нового министра есть план нейтрализации западного оружия
Комментарии
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Ваша Светлость
За те деньги, что ежедневно тратятся на боевые действия на бывшей Украине можно нанять целую бригаду киллеров и ежедневно уничтожать всех идиотов в укрораде, в ГШ, ГУР и администрации Зелепузика, включая самого "пианиста"! Хахлы за копейку мать и родину продадут, а уж Зелю -то...
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16 час.
E
Ed
Вполне рабочая идея "ежедневно уничтожать всех идиотов в укрораде"
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5 час.
Ваша Светлость
Так смысл моего предложения использовать продажность хахлявцев для уничтожения им подобных.
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3 час.
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