Белоусов входит в бой: У нового министра есть план нейтрализации западного оружия

Ваша Светлость

За те деньги, что ежедневно тратятся на боевые действия на бывшей Украине можно нанять целую бригаду киллеров и ежедневно уничтожать всех идиотов в укрораде, в ГШ, ГУР и администрации Зелепузика, включая самого "пианиста"! Хахлы за копейку мать и родину продадут, а уж Зелю -то...