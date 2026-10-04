"Very Concerning Safety Issues": Trump's mRNA-Skeptic FDA Drug Chief Was Mysteriously Fired - Right Before This Drug Was Approved Within three months of firing Tracy Beth Høeg, its top drug regulator, the FDA had approved the first mRNA flu shot, cleared a Sanofi diabetes treatment for children that she had held up, and approved a twice-rejected melanoma drug whose maker went to the White House.
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