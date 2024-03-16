Лолита Милявская рассказала о роли Аллы Пугачевой в карьере певца SHAMAN

Вернувшаяся в медийное пространство после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская выразила уверенность, что стартовой площадкой в карьере певца Ярослава Дронова (SHAMAN) стал телевизионный проект Аллы Пугачевой «Фактор А».
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