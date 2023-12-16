Mash: пограничники, допрашивавшие Пугачеву, получили от певицы автографы

Во время последнего визита Аллы Пугачевой в Россию произошел интересный инцидент на границе. По информации Telegram-канала Mash, знаменитая певица проходила пограничный контроль в Псковской области, где ей пришлось ответить на дополнительные вопросы пограничников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии