МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия располагают резервами развития сотрудничества практически во всех сферах, потенциал союзного строительства остается огромным, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского МИД.
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