ГАИ Петрозаводска нашла и наказала нарушителей правил перевозки детей

Автоинспекторы провели проверку у школы в карельской столице и выявили двух нарушителей Сегодня вблизи гимназии № 17 сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели профилактическую акцию «Право на безопасность».
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