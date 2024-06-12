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СКР: в Челябинске арестован гендиректор ЧЭМК Ходорковский

СКР: в Челябинске арестован гендиректор ЧЭМК Ходорковский

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в среду, 12 июня, сообщили об аресте генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского.

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