СКР: в Челябинске арестован гендиректор ЧЭМК Ходорковский

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в среду, 12 июня, сообщили об аресте генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского.
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